حركة تغييرات محدودة لقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية

أصدر اليوم السبت المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية قرارا يشمل تغييرات محدودة لعدد من مديري الإدارات بالتعاون الزراعى بالدقهلية.



وشمل القرار نقل المهندس ابراهيم عبد الفتاح شهاب مدير ادارة التعاون بدكرنس للعمل مدير الإدارة التعاون باجا ونقل المهندس محمد السيد طه النحاس مدير إدارة التعاون بمنية النصر للعمل مديرا لإدارة التعاون بدكرنس.



وشمل القرار أيضا تكليف المهندس احمد عثمان فاضل عبد العزيز مديرا لادارة التعاون يمنية النص.