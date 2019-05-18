وفاء تتمكن من النوم على ظهرها بعد سنوات من العذاب والأزهر يتكفل بعلاجها

وجهت أسرة الطالبة وفاء حسني ابنة محافظة المنيا، الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتورة نيرة مفتاح عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ، وللدكتور هشام فرهود رئيس قسم العظام بمستشفى الزهراء الجامعى ، على رعايتهم للطالبة وفاء حسنى والتى كانت تعانى من تحدب شديد بالعمود الفقرى نتيجة التهاب لاصق للفقرات.





كما وجهت حسني، الشكر للطبيب المعالج ، الدكتور هانى عبد الجواد استشارى جراحة العمود الفقرى والحاصل على زمالات جراحة العمود الفقرى للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا ، والذى قام بإجراء عملية إصلاح التحدب الشديد بالعمود الفقرى والتى استغرقت 7 ساعات متواصلة ، وبنتائج نجاح مبهرة.





وأشارت إلى أنها لا تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي فكأنها ميتة، فلا تستطيع الخروج من المنزل ، وإذا خرجت كانت تسير منحنية لدرجة الركوع بحيث لا تستطيع النظر أمامها ولم يكن الأمر فقط مقتصرا علي كونها لا تستطيع المشي باستقامة ولكن أيضا لمدة السنوات الماضية لم تكن تستطيع النوم علي ظهرها نتيجة التحدب الشديد حتى إجراء الاشعة كانت مأساة بالنسبة لها، و الحمد الله انها تمكنت من النوم على ظهرها منذ ان خرجت من غرفة العمليات لأول مرة منذ عدة سنوات من العذاب.





وقدمت وفاء هدية تذكارية للدكتور هاني عبدالجواد قائلة إنها مدينة له بإنقاذ حياتها ولن تنسى ما فعله من أجلها مدي الحياة.





فيما تم إجراء الجراحة علي نفقة الجامعة ، وتمت الجراحة بنجاح منقطع النظير.





ومن جانبه قال الدكتور هاني عبدالجواد، الجراح المعالج إن حالة وفاء خاصة جدا وأنه برغم شيوع جراحات التشوهات وإجرائه للعديد من هذه الجراحات بشكل يومي لتخصصة الشديد في هذا النوع من الجراحات إلا أن حالة وفاء كان بها صعوبات خاصة جدا و ذلك بسبب مرض الالتهاب اللاصق للفقرات و التحدب الشديد و الاحتياج لقص الفقرات حول الاعصاب لتصليح هذا التحدب و ذكر أن الجراحة تمت بنجاح و نتيجة مبهرة الحمد لله و استطاعت المريضة الاستقامة و الحركة صباح اليوم التالي للجراحة.



