شوشة: 3 شركات تعمل في إنهاء البنية الأساسية بشوارع العريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن عملية تطوير مدينة العريش تشمل تطوير الشوارع الرئيسية إلى جانب تطوير الميادين الرئيسية بالمدينة.





وأضاف اللواء "شوشة"، أن العمل داخل شوارع العريش حاليا يتم من خلال 3 شركات الأولى تتولى أعمال تركيب شبكة المياه العذبة، والثانية تتولى تركيب خطوط الصرف الصحي في بعض المناطق بالمدينة، بينما تتولى شركة الغاز حفر الخطوط الجديدة بالأحياء.





ولفت شوشة إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتم إعادة الشيء إلى أصله بمناطق كرم أبو نجيلة وحي المساعيد بعد انتهاء أعمال البنية الأساسية بها.







