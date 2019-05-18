محاولة انقلاب في السودان.. وباءت بالفشل

كشفت وسائل إعلام سودانية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إحباط محاولة انقلاب جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في الخرطوم.





ونقلت مواقع "أخبار السودان" و"النيلين" و"الانتباهة" السودانية عن مصادر إعلامية قولها إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.





وجاءت تلك الأنباء قبيل ساعات من انتهاء مهلة المجلس العسكري الممنوحة لقوى التغيير، فيما يتوقع استئناف المباحثات غدا الأحد بين الطرفين.



