لصالح الاقتصاد القومي.. في اليوم العالمي للمتاحف.. شراكات سي إن إن وميديا سات تنشر الشغف بالآثار المصرية

قال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، على هامش الاحتفال بيوم المتاحف العالمي 18 مايو، إن السياحة الثقافية هي المنتج السياحي الفريد علي مستوى العالم، ومصر هي أيقونة العالم التي تملك أكبر مخزون من الآثار التي تحكي تاريخ العالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه 2020 سيكون أيقونة المتاحف بما يحوي من مقتنيات أبرزها مقبرة توت عنخ آمون.





وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أن الشراكات الأخيرة التي قادتها وزارة السياحة مع شبكة "سي ان ان"، و"ميديا سات الإيطالية"، سيكون لها بالغ الأثر في نشر الشغف بالآثار المصرية، وبالتالي زيادة الحركة السياحية الوافد من الأسواق الجديدة المهتمة بالسياحة الثقافية، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي.





كما أكد نائب رئيس غرفة سياحة الأقصر، أنني اتوجه بخالص التحية إلي عالم الآثار د. زاهي حواس الذي يعد أهم علماء المصريات و أحد الرموز التي تفخر بها عالميا، و د. خالد العناني وزير الآثار، الذي يبذل مجهودا مقدرا في كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة ، في ذلك اليوم الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للمتاحف كذلك د. مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار علي مجهوده مع كافة البعثات.









وتابع "عثمان" أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلي موسم جيد جدا و انتعاشة في سوق السياحة الثقافية، وأن هناك حراك في مختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة الثقافية ، مشيرا إلي أن التعاون بين د. رانيا المشاط وزيرة السياحة ، مع وزارة الأثار خاصة في دعمها لمختلف الاحداث التي تنظمها كلا الوزارتين.





وجدد "عثمان" دعوته لفتح وادي الملوك ليلا للسائحين، مشيرا إلى أن الفتح ليلا يدعم برامج السياحة الثقافية خاصة في الأوقات التي ترتفع فيها دراجات الحرارة ، مشيرا إلي أنه بالرغم من انتعاش حركة السياحة الثقافية إلا أننا نطمح في الوصول إلي حصة تتناسب و حجم ما تملكه مصر من آثار و متاحف مفتوحة لا تقف عند حدود الأقصر ، أو الحضارة الفرعونية لكنها تمتد أيضا إلي القاهرة المعزية.



