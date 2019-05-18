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تعليم

تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور

السبت 18/مايو/2019 - 06:28 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد مصطفى العجمي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بإدارتي الجمرك ووسط التعليمية، للتأكد من انتظام الامتحانات والالتزام بتعليمات الوزارة.

وبدأ 23 ألف و69 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "11816 للتعليم الصناعي، 1452 للتعليم الزراعي، و9794 للتعليم التجاري والفندقي"، اليوم، الامتحانات النظرية بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم، إن الامتحانات تجرى بصورة هادئة ومنضبطة، مشيرا إلى عدم وجود شكاوى والالتزام بحظر الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين والمراقبين داخل اللجان.

وأضاف العجمي، إن امتحانات الدبلومات الفنية تستمر حتى 30 مايو الجاري مع وجود راحة أسبوعية كل ثلاثاء وفق الجداول المعلنة من الوزارة.

ومن جانبه، قال عادل عبد الوارث، مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز 25 استراحة للمراقبين ورؤساء اللجان بمتوسط ثلاث استراحات بكل إدارة.

وأضاف مدير عام التعليم الفني، أنه تم توفير سبل الراحة بالاستراحات وتزويدها بأسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات.
تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور
تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور
تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور
تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور
تجري بهدوء وانضباط.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ..صور

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