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محافظات

رئيس مدينة القصير يتفقد مبنى الإدارة البيطرية الجديد

السبت 18/مايو/2019 - 02:09 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم "السبت"، مبنى الإدارة البيطرية الجديد، وذلك لمتابعة التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من إنشاء المبنى، يرافقه مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ومدير الإدارة البيطرية بالقصير

وأكد الشاهد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لمواد البناء وأعمال المحارة والتشطيبات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية شملت الطابق الثاني للمبنى.

ووجه رئيس مدينة القصير بتكثيف الورديات للانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، وطبقا للجداول الزمنية المتفق عليها.

يذكر أن رئيس المدينة يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة الأعمال بالمدينة والمشروعات القائمة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها، ومتابعة نسب التنفيذ لكل مشروع.

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