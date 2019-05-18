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محافظات

ضمن خطة تطوير المباني الحكومية .. رئيس القصير يتابع الأعمال الإنشائية بمكتب تموين المدينة

السبت 18/مايو/2019 - 02:15 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تابع اللواء أ.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم السبت ، الأعمال الإنشائية بمكتب تموين القصير ، وذلك في إطار خطة تطوير وإنشاء مباني حكومية آمنة.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الأعمال جاءت بصدد وجود مبنى يليق بالوجه الحضاري للمدينة ، مشيرا إلى أن المكتب يطل على أهم الشوارع الحيوية بداخل المدينة وهو شارع العاشر من رمضان .

وتابع الشاهد، أن المكتب الجديد يقام على مساحة 190 م ويعد إضافة إلى تطوير العديد من القطاعات الحكومية التي تم إنشاؤها وتطويرها خلال الفترة الماضية، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق.

جدير بالذكر أن رئيس مدينة القصير يقوم بجولات ميدانية مستمرة على الأعمال والمشروعات القائمة بالمدينة ، للوقوف على مدى نسب التنفيذ بالمشروعات ومطابقتها للجداول الزمنية المتفق عليها.

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