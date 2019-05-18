GAME OF THORNS بدون خسائر لأحد.. أرقام فلكية لأجور الممثلين في المسلسل

ولكن في الحقيقة أن جميع الممثلين هم الرابحون في النهاية، بخلاف أحداث المسلسل، فالواقع يؤكد مكسبهم المادي الهائل بعد خوضهم المسلسل، الاكثر شهرة بالعالم، وذلك بعد أن كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الارباح التي جناها الممثلون في هذا المسلسل.



ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن الفنانة لإميليا كلارك، 32 عامًا، التي لعبت دور أم التنانين في المسلسل كانت تعمل في مركز اتصال عام 2010، وتقدر أرباح إميليا بأكثر من 13 مليون جنيه إسترليني، وبحسب ما أظهرته مستندات شركتها Scenic Root أصولًا صافية تزيد قيمتها على 6 ملايين جنيه إسترليني.وتتفاوض الممثلة لينا هيدي التي لعبة دور "كوين سيريسي" الشرير على صفقة بقيمة 930،000 جنيه إسترليني، لكل حلقة في الموسم الأخير، التي تقدر قيمتها بـ 7 ملايين جنيه إسترليني بجميع الحلقات.كانت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا موضع نقد عندما اتضح أنها استخدمت دوبلير مزدوجة من أجل المشي عارية، في الموسم السابع.وقالت لينا إن السبب في ذلك أنها كانت "ممثلة عاطفية" وأن قضاء ثلاثة أيام عارية سيجعلها تشعر بالغضب، وهي مشاعر لا تحب أن تخرج في هذا المشهد.وكان الفنان "كيت هارينجتون" الذي لعب دور "جون سنو"، يعتبر ممثلا مغمورًا وغير معروف قبل قيامه بدروه في المسلسل الشهير "GAME OF THORNS".وبحسب ما ورد للصحيفة، ارتفع أجر الممثل البالغ من العمر 32 عامًا موسمًا، حيث حصل على مبلغ 930،000 جنيه إسترليني لكل حلقة في الجولة النهائية.وقامت الممثلة صوفي تيرنر، بدور صوفي ستارك، منذ الموسم الأول من المسلسل حين كانت بعمر 13 عاما، حيث رفضت مكانها في مدرسة مدرسة الباليه الملكية لتولي هذا الدور.وبالرغم من عدم دفع أجر جيد للنجوم الصغار في المسلسل، فإنه خلال الموسم السادس وصل أجر صوفي إلى 133000 جنيه إسترليني للحلقة.وكانت المثلة "مايسي ويليامز"، في الحادية عشرة من عمرها عندما قامت بدور أريا ستارك، ليصبح عمرها الثانية والعشرين في الموسم الأخير من المسلسل، ويعتقد أن أجرها ارتفع من 12،970 جنيه إسترليني في عام 2013 إلى 1.1 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.وأدت الفنانة جويندولين كريستي دور براين تارث، الذي أبهر مشاهدي المسلسل لبراعة أدائها وقتالها، ووصل أجر الممثلة ذات الطول الفارع إلى حوالي 80000 جنيه إسترليني.