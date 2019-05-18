محمد رجب: العرض المتأخر أثر على نسب مشاهدة مسلسل علامة استفهام

انتقد الفنان محمد رجب موعد عرض مسلسل "علامة استفهام" الذي يعرض حاليا، مشيرا إلى أن موعد العرض ظلم المسلسل لأنه غير مناسب للمشاهدين.



وقال رجب، في تصريح اليوم السبت،" إن عرض المسلسل في وقت متأخر أثر على نسب مشاهدة حلقات المسلسل الذي يحمل جميع مقومات النجاح، مؤكدا أن المنافسة في شهر رمضان شرسة، والدعاية والتسويق يشكلان جزءا أساسيا من نجاح أي عمل.

وأضاف أن الدعاية وطريقة تسويق المسلسل لم تستطع منافسة بقية الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، موضحا أن القائمين على المسلسل لم يلجؤوا لأساليب رخيصة للفت الأنظار وتحقيق نسب مشاهدة.



وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر في وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذي يتضح تدريجيا مع تطور الأحداث.



يشارك في بطولة مسلسل "علامة استفهام" محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.