تطبيقات تساعدك فى العثور على أفضل المطاعم داخل المطارات

يصاب البعض عند اعتزامهم القيام برحلة جوية بالتسرع والارتباك، خصوصًا إن كنت متأخرًا عن موعد رحلة الطيران التي ستنقلك إلى وجهتك، وهو ما يترتب عليه نسيان بعض الأشياء المهمة وخاصة الطعام إذا كنت تحتاج إلى تناول وجبة قبل قيام رحلتك، ولا يتسنى لك الوقت القيام بذلك، ويعرض موقع "Softonic" التقنى، بعض التطبيقات التى يمكنها مساعدتك فى العثور على المطاعم داخل المطار والحصول على وجبة سريعة.



Grab:

يساعد التطبيق المستخدمين على شراء الطعام قبل التوجه إلي الرحلة، ويوفر التطبيق قائمة كبيرة من المطاعم ومواقعها بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة ومحطات الخدمة، يتمتع التطبيق بحفظ الأطعمة المفضلة لطلبها بسهولة مرة اخرى.



2.Trippie:

يوفر التطبيق معلومات عن المطاعم القريبة للمستخدم بناءًا على موقعه، بالإضافة إلى دليل لمعرفة الطريق حول المطار، مع إمكانية الدردشة مع أشخاص آخرين.



3.Grubhub:

هو تطبيق للأطعمة الكلاسيكية وليس مقتصرًا على البحث عن مطاعم المطارات فقط، وايضا لجميع المطاعم، ويمكنك طلب الطعام من خلال التطبيق وتعيين نقطة لقاء سائق التوصيل خارج مبنى المطار أو داخل المبنى نفسه.