قائد القوات البحرية الإسرائيلي الأسبق: المقاومة الفلسطينية طورت إمكاناتها

قال القائد الأسبق لسلاح البحرية الإسرائيلي، زئيف ألموج، في مقال رأي له بصحيفة "يديعوت احرونوت: الإسرائيلية إن إسرائيل تواجه تهديدًا بحريًا قادما من غزة ، وذلك بسبب تطوير المقاومة إمكانياتها البحرية.



وشدد ألموج على أن إسرائيل لم تعاني من الهجمات الناتجة عن الاختراق من الناحية البحرية.



وأشار ألموج إلى أن الجولات الإسرائيلية المختلفة التي خاضتها إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية، كل واحدة منها تثبت فشل السابقة لها، وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن إسرائيل من إيجاد الآلية الناجعة للتعامل مع التهديدات البرية القادمة من غزة.