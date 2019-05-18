تجديد حبس سائق دهس طفلا بالسويس وألقى جثته أمام المقابر

كان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قد تلقى إخطارا يفيد بقيام سائق سيارة ميكروباص بإلقاء جثة طفل بالطريق أمام مقابر الأربعين.





قررت محكمة السويس تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس طفل 9 أعوام، وإلقاء جثته أمام مقابر الأربعين القديمة للتخلص منها.وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل المتوفي هو عادل شعبان رجب شعبان، 9 أعوام.وبالاستماع إلى شهادة الغفير مقدم البلاغ جرى التوصل إلى السيارة التي يقودها السائق والتعرف عليه، وتمكن ضباط مباحث الأربعين من القبض عليه.واعترف السائق أمام النيابة العامة، أنه دهس الطفل فجرا بمنطقة كفر كامل بحي الأربعين خلال قيادته للسيارة وأنه فور علمه بوفاة الطفل ألقى الجثة أمام المقابر القديمة بحي الأربعين.