لحظة انهيار سد عمره 91 عاما في تكساس.. فيديو

أظهر مقطع فيديو دراماتيكي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، يعرض لحظة انهيار سد بحيرة دونلاب، حيث تحطم جدار السد من قوة تدفق المياه عبر البوابة الوسطى المفتوحة وإلى نهر جوادالوبي أدناه.



ويأتي هذا قبل أن تطالب السلطات الأمريكية الناس في وسط تكساس بالحفاظ على المياه، لعدم تعرضهم لأزمة عدم وجود مياه صالحة للشرب بعد إفراغ البحيرة للكثير من مياهها، نتيجة انهيار السد، وفقا لموقع شبكة سي إن إن الأمريكية.



وتقع بحيرة دونلاب جنوب نيو برونفيلز وتوفر المياه لمدينة كايل، على بعد حوالي 30 ميلًا إلى الشمال ، حسبما ذكرت وكالة ككسان.



وذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي المدينة يطلبون من السكان تجنب سقي مروجهم أو ملء حمامات السباحة أو غسل سياراتهم - وعدم إهدار المياه في أي شيء غير ضروري حقًا، كما صرح جيمس إيرب مساعد مدير المدينة لمدينة كايل.



وأشار التقرير إلى أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40.000 نسمة تحصل على معظم مياهها من طبقة المياه الجوفية في إدواردز وبارتون سبرينجز.



والتقطت كاميرا مراقبة اللحظة التي انهار فيها جزء من سد عمره 91 عامًا في تكساس، وقال المسؤولون إنه تسبب في سقوط بحيرة قريبة سبعة أقدام.



