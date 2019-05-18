ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و600 ميجاوات

السبت 18/مايو/2019 - 02:02 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت 26 ألفا و600 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 500 ميجاوات أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس إذ بلغ الحمل الأدنى 20 ألف ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين، وزيادة توعية المواطنين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم.

موضوعات متعلقة

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 23 ألف ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و400 ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفاً و500 ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و400 ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

شاهد.. لأول مرة في العالم.. شاحنة بلا سائق تسير على طريق سريع

بعد تبرعه بـ1.5 مليون دولار لـ غزة.. مواقف إنسانية لـ كريستيانو رونالدو

أزالت ورما بحجم كرة الجولف.. مذيعة شهيرة حاربت السرطان بشجاعة.. صور

بعد تعرضها لمضاعفات مرضية.. إليسا تجري عملية جراحية في ألمانيا

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

ads

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

تترك طفلها بمفرده 10 ساعات يوميا.. القبض على مصرية في الكويت بتهمة الإهمال

حلم زيدان يتبخر .. كواليس منع محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

الولد دا وجعني.. دينا الشربينى تكشف عن صور مع ياسين ابن الراحلة غنوة

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

أزمة في الجبلاية.. النجوم يتمسك والصعايدة يرفضون انضمامه بالدورى

استياء في الأهلي بسبب النيجيري اجايي

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

مساك وجناح أيسر.. الخطيب يتسلم تقرير لاسارتي حول الصفقات الصيفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز