الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و600 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت 26 ألفا و600 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 500 ميجاوات أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس إذ بلغ الحمل الأدنى 20 ألف ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين، وزيادة توعية المواطنين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم.