موعد أذان الفجر اليوم الـ14 من شهر رمضان 2019

حلَّ علينا اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.



وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.



وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:19 وشروق الشمس 4:59، وصلاة الظهر 11:51، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:44، وصلاة العشاء 8:13.