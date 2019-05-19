ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

موعد أذان الفجر اليوم الـ14 من شهر رمضان 2019

الأحد 19/مايو/2019 - 12:01 ص
موعد أذان الفجر اليوم
موعد أذان الفجر اليوم الـ14 من شهر رمضان 2019
محمد شحتة
حلَّ علينا اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:19 وشروق الشمس 4:59، وصلاة الظهر 11:51، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:44، وصلاة العشاء 8:13.

ترشيحاتنا

بالعدوان على جيرانه.. نظام أردوغان يغطي على فشله.. فيديو

كنو أفضل لاعب .. وبن مصطفى يحصد جائزة القفاز الذهبي في الدوري السعودي

الحذاء الذهبي .. مبابي يضيق الخناق على ميسي ويحيي المنافسة

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

أول تعليق من مذيعة رامز في الشلال على مقلب شذى حسون

بينها ألفاظ سوقية وإيحاءات ..الأعلى للإعلام يرصد 29 مخالفة في لمس أكتاف ..و22 في زلزال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور