حقنة وشوية هيروين وريحة وحشة.. أسرار حل لغز مصرع مالك مصحة الإدمان بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حل لغز العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بعدما انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة.



وقالت مصادر إن السر الأول في حل لغز العثور على الجثة، كان الرائحة الكريهة التي انبعثت من الشقة، فقام الجيران بإبلاغ وحدة المباحث التي وصلت وبدأت في معاينة الشقة التي لم يظهر بها أي بعثرة في محتوياتها.



وشرحت التحريات السر الثاني، حيث تبين العثور على سرنجة "حقنة" وبقايا بودرة بيضاء تبين أنها لمخدر الهيروين بجوار الجثة، مما دفع رجال البحث إلى التفكير في أن الواقعة وراءها المخدرات.



كما تبين أن السر الثالث هو بقايا الحقن على يد المتوفى، وشهادة الشهود بأنه مدمن لمخدر الهيروين ويمتلك مصحة لعلاج الإدمان.



فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة مالك مصحة إدمان بعدما لقى مصرعه لتناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور بمنطقة الهرم.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره بشقته، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وكشفت المعاينة الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، وبجوارها سرنجة، وآثار حقن بالذراع.



كما تبين من التحريات برئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، وتوفي إثر تناوله جرعة هيروين زائدة.



وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وانتقل لموقع البلاغ المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع ولقي مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة.