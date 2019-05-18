ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حقنة وشوية هيروين وريحة وحشة.. أسرار حل لغز مصرع مالك مصحة الإدمان بالهرم

السبت 18/مايو/2019 - 03:35 م
مصرع مدمن هيروين
مصرع مدمن هيروين
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حل لغز العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بعدما انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة.

وقالت مصادر إن السر الأول في حل لغز العثور على الجثة، كان الرائحة الكريهة التي انبعثت من الشقة، فقام الجيران بإبلاغ وحدة المباحث التي وصلت وبدأت في معاينة الشقة التي لم يظهر بها أي بعثرة في محتوياتها.

وشرحت التحريات السر الثاني، حيث تبين العثور على سرنجة "حقنة" وبقايا بودرة بيضاء تبين أنها لمخدر الهيروين بجوار الجثة، مما دفع رجال البحث إلى التفكير في أن الواقعة وراءها المخدرات.

كما تبين أن السر الثالث هو بقايا الحقن على يد المتوفى، وشهادة الشهود بأنه مدمن لمخدر الهيروين ويمتلك مصحة لعلاج الإدمان.

فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة مالك مصحة إدمان بعدما لقى مصرعه لتناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره بشقته، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، وبجوارها سرنجة، وآثار حقن بالذراع.

كما تبين من التحريات برئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، وتوفي إثر تناوله جرعة هيروين زائدة.

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وانتقل لموقع البلاغ المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع ولقي مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة.

موضوعات متعلقة

جنبه حقنة فاضية وبواقي هيروين.. العثور على جثة شاب داخل حمام مسجد بالمنصورة

طباخ السم بيدوقه.. مصرع مالك مصحة إدمان بـ جرعة هيروين على السحور

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يتحدى.. سنفوز على الأهلي ونسعى لإنهاء الموسم في أفضل شكل

تصل لـ 250 ألف جنيه.. BMW تخفض أسعار 4 سيارات في مصر

دماء في صلاة الظهر.. شقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن بالمطاوي داخل المسجد بالفيوم

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

علامات تؤكد وقوع رجل برج الحوت في الحب

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

ads

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

حلم زيدان يتبخر .. كواليس منع محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

الولد دا وجعني.. دينا الشربينى تكشف عن صور مع ياسين ابن الراحلة غنوة

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

استياء في الأهلي بسبب النيجيري اجايي

أزمة في الجبلاية.. النجوم يتمسك والصعايدة يرفضون انضمامه بالدورى

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

دماء في صلاة الظهر.. شقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن بالمطاوي داخل المسجد بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز