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أخبار البلد

الزناتي: فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين اليوم

السبت 18/مايو/2019 - 03:49 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم
يشهد مسرح نقابة الصحفيين فى العاشرة مساء اليوم حفلا فنيا تشارك فيه فرقة سوهاج للفنون الشعبية فى إطار الليالى الفنية الرمضانية التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مسرحها.

صرح بذلك حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط وقال إن هذه الليالى الفنية تأتى بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان .

وهى:

- حفل فرقة العريش للفنون الشعبية التى أقيمت اول أمس الخميس وحفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التى يتم تنظيمها اليوم السبت ١٣ رمضان.

- حفل فرقة مطروح للفنون الشعبية يوم الاثنين ١٥ رمضان وحفل فرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم الخميس ١٨ من رمضان.

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