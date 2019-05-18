فايقة فهيم: قرارات العفو الرئاسي صفعة على وجه الخونة

أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب والقيادية في ائتلاف "دعم مصر"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 560 من المحبوسين، قائلةً :" دائمًا ما يفاجئنا الرئيس السيسي في مختلف المناسبات الوطنية والدينية بقراراته الإنسانية التي تأتي في توقيت مناسب، وتدخل معها الفرحة والسعادة في قلوب أصحابها".



وأوضحت "فهيم"، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأحرص على لمّ شمل أبناء الوطن، وإعادة الترابط بين الأسر المصرية، التي هي أساس بناء المجتمع المصري، فما أحوجنا دائمًا إلى هذه القرارات الإنسانية، التي تعكر صفو أعداء الوطن من قوى الشر والإرهاب والخائنين والعملاء، الذين يسعون بكل قوة لتشويه أي إنجاز تشهده أرض الكنانة.



واستطردت نائبة البرلمان، أن هؤلاء يأملون دائمًا أن يعيش الشعب المصري في جو من الإحباط والاكتئاب، لا لشئ سوى أن الشعب المصري كشفهم على حقيقتهم، وخرج بالملايين للفظهم.



وأكدت القيادية في ائتلاف دعم مصر، أن مثل هذه القرارات تعد بماثبة شهداة نجاح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزيد من شعبيته، وهو أمر بالتأكيد لايروق لهم.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 232 لسنة 2019، ونص القرار على أن يعفى الواردة أسماؤهم في هذه القائمة من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها والعقوبة التابعة المحكوم بها ما لم يكن أيٌّ منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.



وتضمنت القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية 560 اسما من أبرزهم الصحفي عبد الحليم قنديل.