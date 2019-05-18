عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور

تفوح جبال وصخور سيناء جمالا، وروحانيات تعبر عن مكانة سيناء الدينية التي ذكرت فى القرآن الكريم بأكثر من موضع، خاصة فى الوادى المقدس طوى وجبل موسى وجبال نويبع.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" صورا فى الجبال والصخور مكتوب عليها لفظ "الجلالة الله" ما لفت أنظار السياح الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع لفظ الجلالة الله على الصخور.



قال سليمان الجبالى، من الخبراء بشئون سانت كاترين، إن صخور جبال سيناء طبيعية وعليها رسومات تعبر عن لفظ الجلالة الله، علاوة على أن هناك صخور أخرى عملاقة مثل صخرة موسى والعجل الذهبى، مشيرا إلى أن تلك الصخور كان البدو يستظلون تحت ظلها ويتواعدون اللقاء عندها.



وطالب خبراء سياحيون باستغلال تلك الصخور للترويح السياحي لها ووضعها فى الميادين والمزارات السياحية.

