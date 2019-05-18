ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 03:41 م
لفظ الجلالة الله
لفظ الجلالة "الله" يزين جبال أرض الفيروز
ايمن محمد
تفوح جبال وصخور سيناء جمالا، وروحانيات تعبر عن مكانة سيناء الدينية التي ذكرت فى القرآن الكريم بأكثر من موضع، خاصة فى الوادى المقدس طوى وجبل موسى وجبال نويبع.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" صورا فى الجبال والصخور مكتوب عليها لفظ "الجلالة الله" ما لفت أنظار السياح الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع لفظ الجلالة الله على الصخور.

قال سليمان الجبالى، من الخبراء بشئون سانت كاترين، إن صخور جبال سيناء طبيعية وعليها رسومات تعبر عن لفظ الجلالة الله، علاوة على أن هناك صخور أخرى عملاقة مثل صخرة موسى والعجل الذهبى، مشيرا إلى أن تلك الصخور كان البدو يستظلون تحت ظلها ويتواعدون اللقاء عندها.

وطالب خبراء سياحيون باستغلال تلك الصخور للترويح السياحي لها ووضعها فى الميادين والمزارات السياحية.
عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور
عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور
عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور
عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور
عليها تنزل الله.. لفظ الجلالة يزين جبال أرض الفيروز.. صور

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. بعد تأجير الرحم.. كيم كارداشيان تستقبل مولودها الرابع

علامات تؤكد وقوع رجل برج الحوت في الحب

فى ذكرى رحيله.. الأستاذ ملوانى.. عبد الله فرغلى يكشف زيارته للفنانين: علشان ألاقي حد يسأل عني لما أموت

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

الليرة تتراجع 30 % .. المركزي التركي يتعرض لضربة اقتصادية جديدة

ads

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

حلم زيدان يتبخر .. كواليس منع محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

الولد دا وجعني.. دينا الشربينى تكشف عن صور مع ياسين ابن الراحلة غنوة

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

استياء في الأهلي بسبب النيجيري اجايي

أزمة في الجبلاية.. النجوم يتمسك والصعايدة يرفضون انضمامه بالدورى

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

دماء في صلاة الظهر.. شقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن بالمطاوي داخل المسجد بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز