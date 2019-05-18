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رياضة

رئيس نبروه: نخطط للعودة للممتاز ب.. ونثق في الدوماني لتحقيق الإنجاز

السبت 18/مايو/2019 - 07:57 م
صدى البلد
مالك خالد
قال أحمد المسيري رئيس نادي نبروه، إن المجلس يسعى بقوة من أجل عودة الفريق من جديد لدوري القسم الثاني.

وأضاف المسيري: "تعاقدنا مع عبد اللطيف الدوماني من أجل قيادة الفريق نحو تحقيق إنجاز الصعود، وواثقون فى قدراته التدريبية وحرصه على تقديم موسم جديد وتكليل الجهود بالنجاح".

ونوه بأن "المجلس سيظل مساندا للجهاز الفني خلال الموسم، ونسعى لضم مجموعة مميزة من الصفقات لتدعيم خطوطنا بشكل مميز من أجل العودة مجددا للممتاز "ب".

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