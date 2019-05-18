مواجهة الهجرة غير الشرعية في ندوة بإعلام دمياط للشباب

نظم مركز الاعلام بدمياط، ندوة عن مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت عنوان " بلدنا أولى بينا "بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه بدمياط ، وبحضور عدد كبير من الشباب .



تأتى الندوة فى إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



وتضمنت الندوة محاور اللقاء تعريف الاتجار بالبشر وكذلك الأسباب المؤدية للاتجار بالبشر (الفقر-الجهل - الوازع الديني) وايضا ظاهرة اطفال الشوارع التى تعتبر قنبلة موقوتة و ظاهرة زواج القاصرات ومخاطره والنتائج والاثار السلبية المترتبة على ذلك و تعريف واسباب الهجرة غير الشرعية ودور الدولة فى توفير المناخ المناسب للحد من الهجرة غير الشرعية ، ودور الشباب والمواطنين فى مكافحة الهجرة غير الشرعية .