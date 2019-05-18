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محافظات

مواجهة الهجرة غير الشرعية في ندوة بإعلام دمياط للشباب

السبت 18/مايو/2019 - 03:32 م
مواجهه الهجرة الغير
مواجهه الهجرة الغير شرعية في ندوة بإعلام دمياط للشباب
زينب الزغبي
نظم مركز الاعلام بدمياط، ندوة عن مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت عنوان " بلدنا أولى بينا "بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه بدمياط ، وبحضور عدد كبير من الشباب .

تأتى الندوة فى إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتضمنت الندوة محاور اللقاء تعريف الاتجار بالبشر وكذلك الأسباب المؤدية للاتجار بالبشر (الفقر-الجهل - الوازع الديني) وايضا ظاهرة اطفال الشوارع التى تعتبر قنبلة موقوتة و ظاهرة زواج القاصرات ومخاطره والنتائج والاثار السلبية المترتبة على ذلك و تعريف واسباب الهجرة غير الشرعية ودور الدولة فى توفير المناخ المناسب للحد من الهجرة غير الشرعية ، ودور الشباب والمواطنين فى مكافحة الهجرة غير الشرعية .

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