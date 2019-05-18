محافظ المنيا يتابع العمل في محور سمالوط على النيل

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا العمل بمحور سمالوط، على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة و يربط غرب المركز بشرقه مرورا بنهر النيل.



واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول المشروع ، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وأعلى ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلي 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.



من جانبه أكد المحافظ أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذى أهمية إستراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



وأضاف أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.



