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رياضة

يقدم أداءً جيدا مع فريقه.. وائل جمعة يشيد بعمرو وردة

السبت 18/مايو/2019 - 03:49 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أشاد وائل جمعة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بعمرو وردة، نجم فريق اتروميتوس اليوناني، مؤكدا أنه يقدم أداءً جيدا مع فريقه.

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من نجوم #الكرة_المصرية في الملاعب الأوروبية.. "عمرو وردة" اللي حصل الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب أجنبي في #الدوري_اليوناني بأرقام جيدة جدا".

وأضاف: "صحيح الموسم ده أداءه تراجع شوية بس يبقى موهبة رائعة وقادرة على التطور وبلوغ مستويات أعلى".

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