حريق محدود فى فناء المعهد الأزهرى بالفيوم

شب حريق محدود فى فناء المعهد الدينى الأزهرى بحى دلة بمدينة الفيوم، والتهمت النيران كمية من المخلفات والأخشاب داخل المعهد.



كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالحريق.



انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى فصول الطلبة بالمعهد.



وتبين من التحقيقات أنه يرجح إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل من إحدى العمارات السكنية المطلة على فناء المعهد، فأدى إلى الحريق.



تم تحرير محضر بالحريق، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.