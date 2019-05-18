تعليم دمياط : 11264 طالبا وطالبة يشاركون في ماراثون الدبلومات

أكد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه انطلقت في محافظة دمياط اليوم السبت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 حيث يؤدي 11264 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة، مضيفا أن الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تشدد على متابعة سير عملية امتحانات شهادة الدبلومات الفنية وتهيئة الأجواء لأدائها بيسر وانضباط.



وأضاف "وكيل الوزارة" : إن هناك خطة لتأمين اللجان بالتنسيق مع اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط، وحراسة صناديق الامتحانات من وقت خروجها من المركز بالمديرية إلى اللجان على مستوى المحافظة، مشيرا أن مديرية التربية والتعليم خصصت سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع بالمديرية على لجان الامتحانات في حراسة أمنية مشددة حيث تم التنسيق مع مديريات الأمن والتموين والكهرباء والصحة.



وأشار "سويلم" تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات ، مؤكدا ان الغرفة لم تتلق أي شكاوى من طلاب الدبلومات على مستوى المحافظة في يومها الأول وأسئلة امتحان مادة التربية الدينية واللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط.