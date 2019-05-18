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تعليم

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد أعمال امتحانات الشفوي

السبت 18/مايو/2019 - 03:39 م
عميد أصول الدين والدعوة
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد أعمال امتحانات الشفوي
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط، أعمال امتحانات الشفوي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2018م.

وتابع عميد الكلية، سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بنماذج الأسئلة المعدة من قبل اللجان المختصة تيسيرا على الطلاب.

وأكد أن الجامعة اتخذت خطوات جادة في تيسير إجراءات الامتحانات وتفعيل نماذج الاختيار في الأسئلة ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين.

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