تعرف على الإعجاز العلمي في مد الأرض والسر العجيب في عدد النباتات.. فيديو

كشف الدكتور عبد الدائم الكحيل، الباحث والمتخصص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، عن الإعجاز العلمي في قوله تعالى "وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ".



وقال الكحيل، في فيديو له، إن لفظ "وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا" فيه إشارة إلى تمدد الألواح الأرضية والحركة التكوينية للأرض حيث أن القشرة الأرضية تتحرك وليست ثابتة ومقسمة إلى مجموعة ألواح بحدود 12 لوحا وحينما تتحرك تصدم ببعضها هكذا وتشكل السلاسل الجبلية التى تكون بمثابة روابط بين هذه الألواح.



وأشار إلى أن الترتيب العلمي لتشيكل الجبال هو مد ألواح الأرض أولا لتلقى وتشكل الجبال الرواسي التى توزن الأرض، كما أن هناك علم اسمه التوازن الأرضي.



وأوضح أن التوازن النباتي شيء عجيب جدا، منوها أن عدد النباتات وكيمتها وأنواعها مدروس بعناية فائقة تناسب حجم كمية وأعداد الحشرات والدواب والإنسان وإلا لحدث خلل في الحياة.