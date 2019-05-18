ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حسن الختام.. حكاية مؤذن لقي ربه صائما بعد حي على الصلاة

السبت 18/مايو/2019 - 03:36 م
مسجد - ارشفية
مسجد - ارشفية
محمد امين
ما أجمل حسن الختام وما أجمل أن يلقي العبد ربه وهو على طاعته، وأن يقابل ربه وهو راض عنه، وما أجمل أن يلقى العبد ربه وهو صائم، وهو ينادي لأداء الصلاة.

هذا هو ما شهده مركز تلا بمحافظة المنوفية، وبالتحديد في مسجد النور أحد أكبر مساجد المركز، حيث أذن محمد ناصف لصلاة الفجر بصوته العذب الجميل الذي اعتاده أهالي المنطقة وهرول الجميع للمسجد لأداء صلاة الفجر وقام الجميع بأداء ركعتي السنة قبل صلاة الفجر وانتظروا المؤذن حتى يقيم الصلاة.

بعد دقائق قليلة، قام محمد ناصف ليقيم صلاة الفجر بصوته الجميل حتى وصل لعبارة "حي على الصلاة" ولم يستطع إكمال الأذان، وأجلسه  بجواره على أرض المسجد فإذا به ينطق بالشهادتين ثم يستلقي بجسده على الأرض لتلقى روحه ربها وهو صائم قائم بين يدي الله عز وجل ينادي لإقامة الصلاة في شهر الصيام والقرآن.

محمد ناصف الرجل صاحب الـ60 عاما الذي قضى عمره بين المسجد وعمله ومنزله لا يهتم بما يدور بالشارع من لهو الدنيا، كل ما يهمه في حياته توفير احتياجات منزله وأداء فرائض ربه والعمل على خدمة المسجد الذي يصلي فيه.

ترشيحاتنا

Whatsapp يحذر مستخدميه من تجاهل هذه الخطوة

علامات تؤكد وقوع رجل برج الحوت في الحب

الليرة تتراجع 30 % .. المركزي التركي يتعرض لضربة اقتصادية جديدة

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

الدولار ب 17.13 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 18-5-2019.. فيديو تفصيلي

تصل لـ 250 ألف جنيه.. BMW تخفض أسعار 4 سيارات في مصر

ads

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

الرياضة ليلا .. تركي أل شيخ يفجر مفاجأة .. أزمة جديدة بين أمير مرتضى وسيد عبد الحفيظ

حلم زيدان يتبخر .. كواليس منع محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

الولد دا وجعني.. دينا الشربينى تكشف عن صور مع ياسين ابن الراحلة غنوة

طباخ السم داقه.. دفن جثة مالك مصحة الإدمان بعد جرعة هيروين زائدة على السحور

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

استياء في الأهلي بسبب النيجيري اجايي

أزمة في الجبلاية.. النجوم يتمسك والصعايدة يرفضون انضمامه بالدورى

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

دماء في صلاة الظهر.. شقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن بالمطاوي داخل المسجد بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز