حسن الختام.. حكاية مؤذن لقي ربه صائما بعد حي على الصلاة

ما أجمل حسن الختام وما أجمل أن يلقي العبد ربه وهو على طاعته، وأن يقابل ربه وهو راض عنه، وما أجمل أن يلقى العبد ربه وهو صائم، وهو ينادي لأداء الصلاة.



هذا هو ما شهده مركز تلا بمحافظة المنوفية، وبالتحديد في مسجد النور أحد أكبر مساجد المركز، حيث أذن محمد ناصف لصلاة الفجر بصوته العذب الجميل الذي اعتاده أهالي المنطقة وهرول الجميع للمسجد لأداء صلاة الفجر وقام الجميع بأداء ركعتي السنة قبل صلاة الفجر وانتظروا المؤذن حتى يقيم الصلاة.



بعد دقائق قليلة، قام محمد ناصف ليقيم صلاة الفجر بصوته الجميل حتى وصل لعبارة "حي على الصلاة" ولم يستطع إكمال الأذان، وأجلسه بجواره على أرض المسجد فإذا به ينطق بالشهادتين ثم يستلقي بجسده على الأرض لتلقى روحه ربها وهو صائم قائم بين يدي الله عز وجل ينادي لإقامة الصلاة في شهر الصيام والقرآن.



محمد ناصف الرجل صاحب الـ60 عاما الذي قضى عمره بين المسجد وعمله ومنزله لا يهتم بما يدور بالشارع من لهو الدنيا، كل ما يهمه في حياته توفير احتياجات منزله وأداء فرائض ربه والعمل على خدمة المسجد الذي يصلي فيه.