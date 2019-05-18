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برلمان

برلماني: إنشاء مدفن نفايات بالقرب من منطقة سكنية مرفوض.. وعلى الدولة استغلال الظهير الصحراوي

السبت 18/مايو/2019 - 06:31 م
نفايات
نفايات
محمود فايد
تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول اعتماد مدفن النفايات الجديد المزمع إنشاؤه فى صحراء مدينة العبور، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يكن له أضرارا صحية فهو على الأقل سيقضي على المنظر الجمالي للمدينة.

وأوضح قلدس فى بيان صحفى له أن القرار آثار استياء الأهالي، نظرا إلى أنه سيحول المنطقة الى كارثة بيئية حيث تنقل آلاف الأطنان من القمامة من جميع أنحاء المحافظة لها.

وأكد النائب على ضرورة أن يتم إنشاء مدافن النفايات بعيدا عن المناطق السكنية، حتى وان كانت تراعي احتياطات الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بظهير صحراوي واسع، وأنه من المرفوض تماما انشاؤه بمكان قد يشكل خطر على المواطنين على المدى القريب والبعيد.

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