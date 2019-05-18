برلماني: إنشاء مدفن نفايات بالقرب من منطقة سكنية مرفوض.. وعلى الدولة استغلال الظهير الصحراوي

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول اعتماد مدفن النفايات الجديد المزمع إنشاؤه فى صحراء مدينة العبور، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يكن له أضرارا صحية فهو على الأقل سيقضي على المنظر الجمالي للمدينة.





وأوضح قلدس فى بيان صحفى له أن القرار آثار استياء الأهالي، نظرا إلى أنه سيحول المنطقة الى كارثة بيئية حيث تنقل آلاف الأطنان من القمامة من جميع أنحاء المحافظة لها.



