شاهد .. عريس من جهة أمنية.. هكذا أهدى عادل إمام شريف منير

هنأ الفنان شريف منير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده ال 79



ونشر شريف منير في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة وكتب تعليق قائلا: " دايما لما بشتغل سينما بحب أحط عيني في الكاميرا وده بسبب عشقي لفن السينما".



وأضاف: الأستاذ شاف الصورة ديه وإحنا بنصور فيلم" عريس من جهة أمنية " فانبسط فكتب كدة على الصورة الله عليك"



واختتم قائلا: "بروزتها وعلقتها مع بعض جوايز حصلت عليها لأنها بالنسبة لي جائزة كبيرة شكرا أستاذ عادل".

