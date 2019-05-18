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فن

شاهد .. عريس من جهة أمنية.. هكذا أهدى عادل إمام شريف منير

السبت 18/مايو/2019 - 03:37 م
صدى البلد
منار نور
هنأ الفنان شريف منير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده ال 79

ونشر شريف منير في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة وكتب تعليق قائلا: " دايما لما بشتغل سينما بحب أحط عيني في الكاميرا وده بسبب عشقي لفن السينما".

وأضاف: الأستاذ شاف الصورة ديه وإحنا بنصور فيلم" عريس من جهة أمنية " فانبسط فكتب كدة على الصورة الله عليك"

واختتم قائلا: "بروزتها وعلقتها مع بعض جوايز حصلت عليها لأنها بالنسبة لي جائزة كبيرة شكرا أستاذ عادل".

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