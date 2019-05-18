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برلمان

متحدث البرلمان: حديث الإعلام الدولي عن المشروعات القومية الكبرى في عهد السيسي يؤكد عظمة مصر

السبت 18/مايو/2019 - 03:39 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
ماجدة بدوى
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن استمرار الصحف ووكالات الأنباء العالمية ومنها وكالة رويترز البريطانية وصحيفة " دوتليجراف " الهولندية ووكالة " شينخوا " الصينية وقناة روسيا اليوم ومجلة افريقيا الإيطالية فى إلقاء الضوء على افتتاح كوبرى «تحيا مصر» بروض الفرج. ووصفها لهذا المشروع بأنه «كالأهرامات المعلقة» وان مصر قد حطمت الأرقام القياسية بافتتاح أعرض جسر معلق على نهر النيل والذى دخل رسميًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، وشُيّد الجسر على شكل الأهرامات المعلقة عند إضاءته» وأن مصر ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر بعمل هندسى حطم الأرقام القياسية انما هو دليل قاطع على ان التنمية والمشروعات والإنجازات القومية الكبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وصلت الى العالمية ولأول مرة فى تاريخ مصر.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، فى بيان أصدره اليوم، إن الإعلام الدولى أكد أن مصر لم تكتفِ ببناء الكوبرى فقط بل من المقرر إجراء تطوير شامل للمنطقة حول الكوبرى، وستنشئ أماكن سياحية ومراسى للمراكب السياحية والنيلية، ومناطق جذب ترفيهى، إضافة إلى تطوير كامل لجزيرة الوراق المحاذية لها وأن هذا المشروع يُعد واحدًا من سلسلة مشاريع ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل، ويُعد الجسر الذي يعبر النيل شمال وسط القاهرة حلقة رئيسية على طريق سريع يمتد من البحر الأحمر فى الشرق إلى الساحل الشمالى الغربى لمصر ويهدف إلى المساعدة فى الحد من الازدحام فى العاصمة المصرية وأنه من بين المشاريع الأخرى التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس السيسى توسيع قناة السويس، الذى تم الانتهاء منه فى عام 2015، وبناء عاصمة مصرية جديدة فى صحراء شرق القاهرة، وهى قيد الإنشاء حاليًا .

وأضاف "حسب الله"، أن الاعلام العالمي يتابع عن كثب كل ما يحدث من إنجازات داخل مصر لدرجة أنه أكد أن مصر نجحت فى بناء أعرض جسر معلق فى العالم وتحدثت الوكالة الصينية فى تقريرها عن مواصفات جسر محور روض الفرج المقسم إلى خمسة أجزاء ويبلغ طول جسر المحور 16.7 كم، وشارك ما يقرب من 4000 مهندس وفنى وعامل فى بنائه كما يبلغ ارتفاعه 64.7 متر» وان الجسر يحتوى على 6 ممرات مرور فى كل اتجاه، مما يجعله أكبر جسر معلق فى العالم.

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