برلماني: تحجيم ظاهرة غش المبيدات يضمن حياة سليمة للمواطنين

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة في وضع خطة تعتمد على الدراسات العلمية لتحجيم ظاهرة غش المبيدات ورفع مستوى الأمان فى استخدام وتداول المبيدات فى الأسواق وعلى مستوى الزراعة الحقلية، بما يضمن حياة سليمة للمواطنين ويرفع من جودة المنتجات الزراعية المصدرة.



وأوضح مشهور فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، ان هذه الجهود تضمن جودة المنتجات الزراعية المتداولة فى الأسواق وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لعمل وتوجيه التدريب والإرشاد لمعالجة السلبيات والارتقاء بالإيجابيات.



وأشار إلى أن جهود الزراعة في هذا المجال بدأ يؤتي ثماره من خلال انخفاض نسبة المبيدات المغشوشة لـ١٤% بدلا من ١٧%، ونخطط أن تصل هذه النسبة لـ١٠% وهو ما يعد جهدًا غير مسبوق.



وطالب النائب بتغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب، مؤكدا على دور وسائل الإعلام ومصادر المعلومات المختلفة وكيفية تطويرها لمواجهة ظاهرة غش المبيدات.

