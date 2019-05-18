الشباب بين الواقع والمأمول أول منتدى يطلقه حزب الحرية المصري.. غدًا

يطلق حزب الحرية المصرى غدا "الأحد" منتدي الشباب الأول للحزب بعنوان " الشباب بين الواقع والمأمول"، والذي تنظمة أمانة الشباب بالحزب بقيادة محمد مهني أمين الشباب ود. مصطفي الشربيني المنسق العام للمنتدي وبرعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب.





وأكد الدكتور صلاح حسب الله فى تصريح له اليوم أن الشباب المصرى يمثل أكثر من 60 % من الشعب المصرى لذا فهو ركيزة اي تنمية وبهم يقومُ ويقوى الوطن، وترتفعُ الأمم والشّعوب وتتقدّم بهمّة وقوّة وسعي أبنائها وشبابها لذلك فمن الواجب علينا أن نحفزهم على تطوير الوطن بشتّى الوسائل وفي كل المجالات وأن ننمي فيهم القيم الوطنية وتمكينهم ودعمهم لتولي المناصب القيادية.





وأشار إلى أن الحزب خلال منتدي الشباب سيقوم بإطلاق وتبني مبادرات لتدريب وتأهيل الشباب للدفع بهم خلال المرحلة القادمة للترشح على قوائم الحزب في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المحلية والبرلمانية.





من جانبه أكد محمد مهنى أمين شباب حزب الحرية المصرى أنه تم وضع استراتيجية لتمكين ودعم الشباب وسوف يتم إطلاق مبادرات لتفعيل استراتيجية تمكين ودعم الشباب من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور النائب صلاح حسب الله رئيس الحزب ونائبه الدكتور مجدي علام والنائب أحمد مهني الأمين العام والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب والدكتور مصطفي الشربيني الأمين العام المساعد وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف والدكتورة جيهان بيومى امينة المرأة.



