ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الشباب بين الواقع والمأمول أول منتدى يطلقه حزب الحرية المصري.. غدًا

السبت 18/مايو/2019 - 08:00 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
يطلق حزب الحرية المصرى غدا "الأحد" منتدي الشباب الأول للحزب بعنوان " الشباب بين الواقع والمأمول"، والذي تنظمة أمانة الشباب بالحزب بقيادة محمد مهني أمين الشباب ود. مصطفي الشربيني المنسق العام للمنتدي وبرعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله فى تصريح له اليوم أن الشباب المصرى يمثل أكثر من 60 % من الشعب المصرى لذا فهو ركيزة اي تنمية وبهم يقومُ ويقوى الوطن، وترتفعُ الأمم والشّعوب وتتقدّم بهمّة وقوّة وسعي أبنائها وشبابها لذلك فمن الواجب علينا أن نحفزهم على تطوير الوطن بشتّى الوسائل وفي كل المجالات وأن ننمي فيهم القيم الوطنية وتمكينهم ودعمهم لتولي المناصب القيادية.

وأشار إلى أن الحزب خلال منتدي الشباب سيقوم بإطلاق وتبني مبادرات لتدريب وتأهيل الشباب للدفع بهم خلال المرحلة القادمة للترشح على قوائم الحزب في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المحلية والبرلمانية. 

من جانبه أكد محمد مهنى أمين شباب حزب الحرية المصرى أنه تم وضع استراتيجية لتمكين ودعم الشباب وسوف يتم إطلاق مبادرات لتفعيل استراتيجية تمكين ودعم الشباب من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور النائب صلاح حسب الله رئيس الحزب ونائبه الدكتور مجدي علام والنائب أحمد مهني الأمين العام والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب والدكتور مصطفي الشربيني الأمين العام المساعد وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف والدكتورة جيهان بيومى امينة المرأة.

وقال إنه تم وضع آليات وبرامج عمل الاستراتيجية التي تتمثل فى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، والمسائل الثقافية، والمشكلات النفسية التي تمس الشباب من خلال فتح قنوات حوارية وطنية متعددة الآراء للشباب والتأكيد على التفاعل الثقافي داخل المجتمع والتعايش السلمي الاجتماعي بين جميع طوائفه وخلق القيادات الشبابية التي تعبّر عن أفكار ومواقف وطموحات الشباب بروح موضوعية هادفة وجريئة وتنمية العقل الشبابي وصقله بمهارات الحوار الناقد والمناقشة الحضارية وبما يكفل إعداد القيادات الشبابية وتدريبها على أهمية المشاركة الشعبية في التنمية والتحديث والعمل الوطني، وتثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي ومسؤوليات نشر الوعي بمبدأ الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة والعمل بروح الفرد للجميع دون تمييز أو تفرقة والتأكيد على مبدأ المساواة والعدل بين الناس في كافة المجالات وغرس وتكريس المبادئ السامية والوسطية وتنمية الوازع الديني السمح لدى الشباب.

ترشيحاتنا

هو ده الترند الحقيقي.. محمد إمام يتحدى نجوم رمضان بـ فيديو من أحد المقاهي.. فيديو

أنقرة تصب الزيت على النار.. سفينة تركية محملة بـ أسلحة وآليات عسكرية تصل طرابلس

جمع حبايبك يشعلها من جديد.. خلافات عمرو دياب وعمرو مصطفى عرض مستمر

حسام موافي يكشف عن 6 أسئلة تحدد مريض الصدر.. فيديو

تجديد حبس قاتل طبيب الشاذ في كفر شكر على ذمة التحقيقات

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير