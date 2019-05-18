نائب السويس: الدولة تولي اهتماما واضحا بالاستثمار في المحافظة

أشاد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الدولة بتطوير محافظة السويس وذلك على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.



وأشار متولي فى بيان له إلى أن الخطط المقترحة تشمل مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، بما يُسهم في الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الى وجود بعض الخطط المقترحة لتحويل المحافظة إلى منطقة جاذبة للسياحة، فضلا عن الاستراتيجية التي تم اقتراحها لتطوير المنظومة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.



واوضح النائب ان الدولة تولي اهتماما واضحا بالاستثمار في المحافظة وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التي تخدمها، وهو ما يؤدي إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

