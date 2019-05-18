"الأسنان" تكرم اتحاد طلابها وتهدي درع الاتحاد لـ"رئيس جامعة المنيا"

قدمت الطالبة أمينة درويش رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة المنيا درع الاتحاد للدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة تقديرًا لدعمه للأنشطة الطلابية خلال هذا العام ودعمه لأعضاء اتحاد طلاب الجامعة كمنصة شرعية ممثلة للطلاب تهدف إلي إرساء العمل الجماعي وروح الفريق وكفالة التعبير عن آراء الطلاب في إطار التقاليد والأعراف الجامعية، لتوسيع قاعدة المشاركة بالأنشطة وتشجيع المتميزين للاستفادة من مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.



حيث جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر فتحي حسين عميد كلية طب الأسنان والدكتور عماد طلبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وفي سياق متصل كرم الدكتور ياسر فتحي أعضاء اتحاد طلاب كلية طب الأسنان علي مجهوداتهم في تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بكلية طب الأسنان خلال العام الدراسي متمنيا لهم دوام التوفيق، كما كرم عميد الكلية رئيس إتحاد طلاب الكلية، ومحمد رجب طلعت نائب رئيس الاتحاد، ومحمود رزق المصري امين اللجنة العلمية، وزينب عطا رمضان أمين اللجنة الاجتماعية، وذلك بحضور وكلاء الكلية ومديري مكتب رعاية الطلاب ومسئولي الأنشطة.

