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أخبار البلد

لجنة الدراما: ترصد مخالفة واحدة فى "لآخر نفس"

السبت 18/مايو/2019 - 03:33 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة واحدة تتعلق بتمجيد الجريمة "تمجيد البلطجي"، في الحلقة 11 من مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبد العزيز.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الحلقة أظهرت المخالفين للقانون أنهم أصحاب ثروة طائلة، ولايوجد ما يعانون منه من مشكلات، بينما رصدت اللجنة ترويج للتدخين بالحلقة 11 من مسلسل "علامة استفهام" إذ تم رصد مشهد للثلاثي "قنديل وجاسر ونوح" يدخنون السجائر لمدة 30 ثانية.

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