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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر

السبت 18/مايو/2019 - 03:45 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير النهائية بمحيط المنطقة الصناعية والحرة العامة بمدينة نصر التابعة لوزارة الاستثمار .

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرفع كفاءة منطقة امتداد شارع حسن المأمون، ورفع كافة التراكمات والمخلفات بمحيط المنطقة وأسفل الضغط العالي والمخيم الدائم، ووجه بضرورة الانتهاء من خطة التطوير لمحيط المنطقة الصناعية طبقاَ للجدول الزمنى المحدد ، والتى تشمل اعمال توسعة وتطوير لطريق الوفاء والأمل ورفع كفاءة الانارة والتشجير بطول امتداده بجانب اعمال الرصف والأرصفة.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية ، للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين .

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