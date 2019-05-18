مصرع مدرس في تصادم نقل وملاكي على الكوبري العلوي بسوهاج.. صور

لقي مدرس مصرعه في تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي علي طريق كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز سوهاج.



تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير مرور سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم علي طريق كوبري سوهاج العلوي بعد نزلة الروافع، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط المرور ورجال الدفاع المدني، وتبين من الفحص أنه أثناء قيادة سمير محروس محمد، 53 عاما مدرس يقيم قرية الأحايوة دائرة مركز العسيرات اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة مما أدي الي تصادم بالسيارة رقم 9754 نقل سوهاج قيادة حماده احمد ابوزيد، 40 عاما، نتج عن الواقعة مصرع قائد السيارة الأولي، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.



حرر محضر بالواقعة وجارِ العرض علي النيابة العامة.

