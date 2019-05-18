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رياضة

اليوم.. ميدو يتحدث عن أجمل أهداف الصقر في أمم إفريقيا

السبت 18/مايو/2019 - 03:42 م
ميدو
ميدو
يقدم النجم العالمي اليوم، السبت، أحمد حسام ميدو، في برنامج "الهدافين" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أحد أجمل وأهم أهداف منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سجلها عميد لاعبي العالم "أحمد حسن" الشهير بالصقر والمعتزل مؤخرًا.

ويكشف "ميدو"، خلال برنامج "الهدافين" الذى يذاع 4:20 عصرًا وتدور أحداثه حول أهم 30 هدفًا لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية على مدار تاريخها، أبرز المواقف التي جمعته بأحمد حسن في الملاعب وخارج الملعب.

برنامج الهدافين تم إطلاقه في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم وهو إنتاج مشترك بين "اكسبريس ميديا .. أسامة منير " وهيليوبليس ميديا " ، إعداد نورهان طمان ، وفكرة وإخراج حازم ضياء الدين.

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