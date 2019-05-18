اليوم.. ميدو يتحدث عن أجمل أهداف الصقر في أمم إفريقيا

يقدم النجم العالمي اليوم، السبت، أحمد حسام ميدو، في برنامج "الهدافين" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أحد أجمل وأهم أهداف منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سجلها عميد لاعبي العالم "أحمد حسن" الشهير بالصقر والمعتزل مؤخرًا.





ويكشف "ميدو"، خلال برنامج "الهدافين" الذى يذاع 4:20 عصرًا وتدور أحداثه حول أهم 30 هدفًا لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية على مدار تاريخها، أبرز المواقف التي جمعته بأحمد حسن في الملاعب وخارج الملعب.



