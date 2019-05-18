نقدم لك طريقة تحضير الجلاش بالجبنة والبسطرمة لتقديمها على مائدة الإفطار في رمضان.



المقادير:

لفة جلاش_ زيت ذرة للدهان_ كوب فلفل ألوان مكعبات_1/4 كوب جبنة رومى مبشورة - شرائح بسطرمة_ 1/2 كوب زيتون أخضر_ 1/2 كوب لبن_ بيضة_ فلفل أسود_ زعتر.



الطريقة:

نقوم بدهن الصينية من أسفل بالزيت ثم نضع بها أوراق الجلاش ونترك جانبا من الورق خارج الصينية حتى تكون سهلة عندما نغلفها ثم ندهن أوراق الجلاش من الداخل بالزيت.



نضع الفلفل والزيتون والبسطرمة والجبنة الرومى والزعتر على الجلاش ثم نغلقه وندهنه بالزيت من أعلى.



نقوم بخفق البيضة مع اللبن ونضيف لهما رشة من الفلفل ثم نضعهم على وجه الجلاش ثم فى فرن متوسط حتى يأخذ اللون الذهبى من الجانبين ثم نقطعه ويقدم.