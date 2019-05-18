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حوادث

شخص ينشئ أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين بطنطا

السبت 18/مايو/2019 - 05:11 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية للنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (صاحب أكاديمية للدراسات المختصة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 57,000) سبعة وخمسين ألف جنيه ، مقابل حصولهم على دورات تمريض بالأكاديمية المشار إليه ، وإعطائهم شهادات تُفيد حصولهم على تلك الدورات ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وغلق مقر الأكاديمية وهروبه.

بالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أيه تراخيص.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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