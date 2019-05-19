برلماني يبدي ملاحظاته على موازنة هيئة تنمية الصادرات

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن لديه عددا من الملاحظات على الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2019 -2020.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه الملاحظات تتمثل في أن هيئة تنمية الصادرات لديها معهد تنمية الصادرات، وهذا المعهد دوره منعدم تماما، متسائلا عن حجم موازنتها وكيف يتم مراقبتها.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا طالبنا بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة ، بحيث يتم مراقبة أموالها.

