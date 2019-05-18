فوائد للكانتلوب تجعلك تتناوله يوميا

يعتبر الكانتلوب من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء بداخله والألياف المفيدة.





وأكدت خبيرة التغذية حنان خليل فوائد لا تتوقعها للكانتلوب تجعلك تتناولها يوميا.

1. يعالج الإمساك، ولا سيما إذ تم تناوله في ساعات الصباح الباكر على معدة خاوية.2. ينقي الدم ويطهره من الشوائب المتراكمة فيه.3. يزيد النشاط ويعالج الكثير من الأمراض الجلدية مثل البهاق ويخفف حدة الالتهابات التي يصاب بها الجلد.4. يقاوم مرض البواسير بشكل فعال جدا.5. يرطب الجسم ويزيد كمية السوائل فيه مما يقلل من الشعور بالعطش.6. يقلل من إصابة البشرة بالمشاكل التي تؤثر في نضارتها وحيوتها مثل الجفاف والكلف والنمش.7. يزيد من ليونة الجلد مما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.8. يزيد من إدرار البول.9. يطهر الجسم من المركبات السامة.10. يقلل من ضغط الدم المرتفع، خاصة إذا أُكِل مع بذوره.11. يحد من مشاكل الشعر ويمنع جفاف فروة الرأس ويمنع ظهور القشرة فيها.12. يقلل من الأوجاع والآلام التي ترافق مرض الروماتيزم.13. يعالج الأمراض التي تصيب الكلى.14. فعال في التلخص من مرض النقرس.15. يزيد من كفاءة الجهاز الهضمي، إذ إن له دورا مهمًا في تليين المعدة والأمعاء وبالتالي تسهيل عملية الهضم.16. يخفف من حدة النزيف الدموي وبالتحديد عند أكله مع جذوره.17. يعالج الكثير من الأورام التي يصاب بها الجسم بشكل فعال جدا.18. يحافظ على سلامة العين ويحميها من الإصابة بالأمراض المختلفة.19. يحفز نمو الخلايا الدماغية والعصبية.20. يعزز إنتاج الطاقة في الجسم مما يزيد من حيويته ونشاطه.21. يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية ولا سيما سرطان البروستات.22. يحسن من وظائف القلب.23. يخفض مستوى الكوليسترول في الشرايين.24. يساعد على خسارة الوزن، إذ يزيد من الشعور بامتلاء المعدة ولا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية كما أنه فقير للدهون.25. يخفض مستوى السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين على العمل بكفاءة.26. يحافظ على الرئتين بصحة جيدة ولدى المدخنين بشكل خاص.