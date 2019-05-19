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برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس السيىسي لجنوب أفريقيا استكمال لمشوار قيادته للقارة السمراء

الأحد 19/مايو/2019 - 08:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة جنوب أفريقيا يعتبر استكمال لمشواره فى خطواته نحو قيادة القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الزيارة سيكون لها آثار إيجابية على فتح باب الاستثمار فى عدد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات في أفريقيا.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن زيارة الرئيس السيسى إلى جنوب أفريقيا تستهدف دمج الأعمال الاقتصادية بين مصر والدول العربية والأفريقية.

ويبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام زيارة رسمية لدولة جنوب أفريقيا على رأس وفد رفيع المستوى وأعلن تليفزيون جنوب إفريقيا أن الزيارة تأتى فى إطار تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين.

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