محافظ الإسماعيلية يشهد القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية وكبار السن

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية مراسم اجراء القرعة العلنية لحجاج الحالات الانسانية والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن.



وتم إجراء مراسم القرعة العلنية على عدد 10 حالات من الحالات الإنسانية وكبار السن لاختيار عدد أربعة من الفائزين وفى حضور جميع المتقدمين تم اجراء القرعة والسحب وفاز بالقرعة كل من السيدة دهبية رشوان عبد اللطيف والسيدة فرحة عبد الباقى حسنين وفاز بالاحتياطى كل من فتحى ابراهيم كامل ومحمد رمضان محمد.



كما فازت السيدة أنعام طنطاوى سيد من الحالات الانسانية الملحة ومرافقها نجلها محمد صالح محمد والاحتياطى لها ايمان عبد المنعم معوض ومرافقها السيد عبد المنعم معوض.