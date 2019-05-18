خارجية البرلمان تكشف أجندة الرئيس السيسي خلال زيارته لـ جنوب أفريقيا

أشاد اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعتبر من الزيارات الأساسية التى تأتى فى إطار التوجه المصرى للقارة الأفريقية.





وأشار "عقيل" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ولما لدولة جنوب أفريقيا من أهمية وحجمها لدى القارة الأفريقية.





وأكد "عقيل" أن أهم الملفات المتوقع ان يتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى جنوب أفريقيا تتمثل في التعاون المشترك بالملف الاقتصادى وملف الأمن ومكافحة الإرهاب فى القارة الأفريقية.



