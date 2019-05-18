برلماني: ملف الفقر المائي والأمن ومكافحة الإرهاب على أجندة زيارة الرئيس لجنوب أفريقيا

قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسى لدولة جنوب أفريقيا تعتبر هامة جدا، وتؤكد على أن الدولة المصرية مهتمة بالعلاقات الأفريقية على كل المستويات، وأن الرئيس السيسى لديه الإرادة السياسية للتحرك فى كل دول القارة الأفريقية.





وأشار "أبو الخير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جنوب أفريقيا دولة ذات قدرات سياسية ومن المهم جدا إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية بينها وبين مصر، هذا بالإضافة إلى أنها تحتضن مقر البرلمان الأفريقى، مؤكدا ان القيادة السياسية فى مصر تسعى دائما لإحياء العلاقات مع دول القارة الأفريقية.





وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن هناك عددا من الملفات من المتوقع ان يتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى دولة جنوب أفريقيا وهى ملف الفقر المائى ، وتعزيز الأمن الداخلى فى جنوب أفريقيا ، خاصة وأن مصر بقدراتها العريقة فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ولما لديها من مؤسساتها العسكرية والشرطية قادرة على تبادل الخبرات مع دولة جنوب أفريقيا وتنمية قدراتها العسكرية والأمنية ، هذا بالإضافة إلى مناقشة ملف البنية التحتية، خاصة وان مصر لديها قدرات على إنشاء طرق فى جنوب أفريقيا.



