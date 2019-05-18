الأعلى للإعلام يرصد خرافات ودجل وشعوذة بمسلسل "أبوجبل"

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 9 ملاحظات بمخالفات في الحلقة الـ12 من مسلسل "أبو جبل".



وقالت اللجنة في تقريرها عن الحلقة، إنها تضمنت خرافات ودجل وشعوذة ، وأن الدجل والشعوذة في مشهد بين انتصار ووالدتها تقول لها: "ماتقوليش على الشيخ صالح زفت تاني مرة اللهم احفظنا اللهم احفظنا"، ومشهد آخر لوالدة انتصار مع الشيخ صالح الدجال وهي تطلب منه إبطال العمل ويرد عليها قائلا: "العمل مفعوله مبيوقفش والساري هيفضل ساري وأنا قولتلك قبل كده أي حد من دمه هيسري عليه العمل ياستي لما يبقى يجي مكفي على وشه تبقي تقفل الباب في وشه"، ووالدة انتصار تقول له: "كام يا سيدنا.. خليها بقا المرة الجاية".



كما رصدت اللجنة 7 ألفاظ مبتذلة وهي:وجيه لزوج ابنته سعد: "أنت وإخواتك لابدين في الدرة مبتعملوش أي حاجة.. وأنت واد برياله مالكش كلمة" ورحاب زوجة سعد لوالدتها: "يغور العيل اللي يركب الكل على كتافي. ما هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلي حسن ينخ.. لما يشوف أخوه مذلول هينخ" وحسن لإخواته: "يا أخى يلعن أبو الفلوس لا أنتو شايفين غيرها ولا بتتكلموا غير فيها"، ورزق لحسن: "وجيه أنت عارفه حقنه هيورطنا" , والشاويش النبطشي لشعبان: "جرى إيه يا شعبان إيه السياح اللي أنت عمله ده". وشعبان لزوجته: "قومي غوري من هنا بقولك و رزق لصديقته مها: "أبوكي عنده شوية رجالة يا مها بهايم يا حبايبي..أنت بتسخني أبوكي عليه أكتر ما هو سخنان".



كما رصدت اللجنة مشهدان للتدخين وهما مشهد لتدخين وكيل النيابة أثناء تحقيقه مع سعد أبو جبل "الفنان دياب" ومشهد لتدخين وجيه "محمود البزاوي" خلال مشهده مع سعد ووكيل النيابة.

