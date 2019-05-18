مصر تعود لأحضان القارة السمراء.. الرئيس السيسى يزور جنوب أفريقيا خلال أيام..نواب:التعاون المشترك فى الملف الاقتصادى والأمن ومكافحة الإرهاب على أجندة الزيارة..ونائب:سيكون لها آثار إيجابية على الاستثمار

خارجية البرلمان: من الزيارات الأساسية فى إطار التوجه المصري للقارة الأفريقية

برلمانى: ملف الفقر المائى والأمن ومكافحة الإرهاب على أجندة زيارة الرئيس لجنوب أفريقيا

برلمانية: زيارة الرئيس السيسى لجنوب أفريقيا استكمال لمشوار قيادته للقارة السمراء

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام زيارة رسمية لدولة جنوب أفريقيا على رأس وفد رفيع المستوى، وأعلن تليفزيون جنوب أفريقيا أن الزيارة تأتى فى إطار تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين.





وفى إطار جولات الرئيس السيسى الناجحة فى القارة الأفريقية، والتى استطاع من خلالها أن يعيد مكانة مصر فى القارة السمراء مرة أخرى، وأكد عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هذه الزيارة تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ولما لدولة جنوب أفريقيا من أهمية وحجمها لدى القارة الأفريقية، كما أشاروا إلى أن هناك عددا من الملفات من المتوقع أن تتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى دولة جنوب أفريقيا وهى ملف الفقر المائي، وتعزيز الأمن الداخلى فى جنوب أفريقيا، وتطوير البنية التحتية فى جنوب أفريقيا.

فى البداية، أشاد اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعتبر من الزيارات الأساسية التى تأتى فى إطار التوجه المصري للقارة الأفريقية.وقال عقيل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه الزيارة تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ولما لدولة جنوب أفريقيا من أهمية وحجمها لدى القارة الأفريقية.وأكد أن أهم الملفات المتوقع أن تتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى جنوب أفريقيا تتمثل في التعاون المشترك بالملف الاقتصادى وملف الأمن ومكافحة الإرهاب فى القارة الأفريقية.وقال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسى لدولة جنوب أفريقيا تعتبر هامة جدا، وتؤكد أن الدولة المصرية مهتمة بالعلاقات الأفريقية على كل المستويات، وأن الرئيس السيسى لديه الإرادة السياسية للتحرك فى كل دول القارة الأفريقية.وأضاف أبو الخير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جنوب أفريقيا دولة ذات قدرات سياسية، ومن المهم جدا إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية بينها وبين مصر، هذا بالإضافة إلى أنها تحتضن مقر البرلمان الأفريقى، مؤكدا أن القيادة السياسية فى مصر تسعى دائما لإحياء العلاقات مع دول القارة الأفريقية.وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن هناك عددا من الملفات من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى دولة جنوب أفريقيا وهى ملف الفقر المائى، وتعزيز الأمن الداخلى فى جنوب أفريقيا، خاصة أن مصر بقدراتها العريقة فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ولما لديها من مؤسساتها العسكرية والشرطية قادرة على تبادل الخبرات مع دولة جنوب أفريقيا وتنمية قدراتها العسكرية والأمنية، هذا بالإضافة إلى مناقشة ملف البنية التحتية، خاصة أن مصر لديها قدرات على إنشاء طرق فى جنوب أفريقيا.وقالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسى إلى دولة جنوب أفريقيا يعتبر استكمال لمشواره فى خطواته نحو قيادة القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.وأضافت "عجمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيارة سيكون لها أثار إيجابية على فتح باب الاستثمار فى عدد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات فى أفريقيا.وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن زيارة الرئيس السيسى إلى جنوب أفريقيا تستهدف دمج الأعمال الاقتصادية بين مصر والدول العربية والأفريقية.